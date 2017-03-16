Пропавшими без вести на Донбассе считаются 418 человек - Геращенко

СБУ и минская группа провели большую работу по поиску информации о пропавших без вести и установили судьбу нескольких десятков таких граждан. Об этом со ссылкой на обновленные данные СБУ сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

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«Согласно обновленной информации СБУ, на сегодня в списке пропавших без вести 418 человек. Не исключаю, что пропавших без вести в ходе конфликта - больше, и мы должны найти информацию о всех пропавших, погибших, установить их судьбу», - заявила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 6 марта Геращенко заявляла, что пропавшими без вести считались 483 украинца.