Amnesty обвинила Украину в удерживании "десятков человек" в "тайных тюрьмах" СБУ

Организация Amnesty International в своем последнем отчете о соблюдении прав человека в мире заявляет, что получила информацию о "тайных арестах" и удерживании людей в "секретных тюрьмах" СБУ. В то же время захват людей, поддерживающих Украину, на подконтрольных боевикам территориях освещается как "задержание" в соответствии с "распоряжениями местных правительств".

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"И украинские власти, и силы сепаратистов на востоке Украины осуществляли незаконные задержания на подконтрольных им территориях. Мирных жителей, заподозренных в симпатиях к стороне противника, использовали в обменах пленными. Те, кто оказывались не нужны противоположной стороне, оставались в плену, часто без признания самого факта задержания, проводя месяцы без перспективы освободиться и средств правовой защиты", - сказано в отчете.

Организация утверждает, что в СБУ в Мариуполе, Покровске, Краматорске, Изюме, Харькове и, возможно, в других городах, "тайно удерживали ещё десятки человек". Некоторых в итоге обменивали на лиц, удерживаемых боевиками.

"Три источника независимо друг от друга сообщили Amnesty International и Хьюман Райтс Вотч имена 16 человек, которых тайно удерживали в СБУ Харькова с 2014 или 2015 года. Организации передали этот список украинским властям. Как минимум 18 человек, включая тех 16 задержанных, позже тайно освободили, но их арест так и не был признан официально. Трое из освобождённых: Виктор Ашихмин, Николай Вакарук и Дмитрий Королёв — отказались молчать о произошедшем и подали официальные заявления", - говорится в документе.

Также организация сообщает о захватах боевиками людей, подозреваемых в "проукраинской позиции". Причем эти факты объясняются распоряжением "правительств" "самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик".

"В самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик местные "министерства государственной безопасности" пользовались тем, что в соответствии со специальным распоряжением местных правительств могли задерживать людей на срок до 30 дней и многократно задержание. Игорь Козловский (задержан 27 января) и Владимир Фомичёв (задержан 4 января) обвиняются в незаконном хранении оружия, которое они отрицают, и в "поддержке украинской стороны". Суд в Донецке 16 августа приговорил Владимира Фомичёва к двум годам лишения свободы. Игорь Козловский по состоянию на конец года оставался в предварительном заключении", - заявили в Amnesty.

Напомним, 29 августа 2016 года был опубликован доклад правозащитников Amnesty International и Human Rights Watch, в котором сообщалось, что из "тайной тюрьмы" Службы безопасности Украины были освобождены 13 человек.

Эту тему периодически поднимают в СМИ, в частности российских. Однако председатель СБУ Василий Грицак подобные заявления опровергает: "У нас нет тайных тюрем СБУ. Я ответственно об этом заявляю. У нас есть отдел обеспечения досудебного следствия в городе Киеве, который работает для Центрального аппарата. У нас есть сектора обеспечения досудебного следствия в нескольких областях Украины, в областных центрах, в том числе в городе Харькове", - сказал Грицак. Он подчеркнул, что в этих помещениях никто не удерживается и сослался на уполномоченного по правам человека Валерию Лутковскую, которая их посещала. Также глава СБУ приглашал журналистов посетить сектор обеспечения досудебного следствия в Управлении СБУ в Харьковской области.