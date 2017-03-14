Ситуация в зоне АТО ухудшилась: боевики увеличили количество обстрелов, среди военных есть погибшие и раненые

По данным пресс-центра штаба АТО, на Мариупольском направлении из 122-мм артсистем обстреляны опорные пункты в районе Павлополя. По укреплениям близ Широкино, Гнутово, Водяного и Чермалыка враг вел огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. Под Марьинкой бил 82 мм миномет.

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Вместе с тем, как отмечается, на Донецком направлении не прекращались обстрелы опорных пунктов возле Опытного, Авдеевки, Зайцево, Новгородского и Светлодарска из пулеметов крупного калибра, гранатометов и минометов калибра 82 мм. Близ Авдеевки и шахты Бутовка кроме того еще и бил танк и 120 мм минометы. В районе Верхнеторецкого и той же шахты Бутовки к обстрелам приобщили минометы 120 калибра. Пески попали под огонь гранатометов и пулеметов, а Каменка 82 мм минометов. Сложной была обстановка под Луганским, где велся огонь из гранатометов и минометов, а потом еще и из 152-мм артустановок.

В то же время, согласно сообщению, на Луганщине российские оккупанты обстреливали позиции сил АТО возле Крымского и Попасной из гранатометов различных систем, а впоследствии приобщили минометы калибра 82 и 120 мм. Из автоматических гранатометов враг стрелял в районе Трехизбенки, вблизи Новоалександровки – из стрелкового оружия и СПГ, а возле Станицы Луганской - из стрелкового оружия.

Наши подразделения открывали огонь в ответ для снижения огневой активности противника.

За сутки погиб один украинский защитник, четверо ранены и еще четверо травмированы.