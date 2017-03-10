В зоне АТО за минувшие сутки зафиксировано 80 вражеских обстрелов, пятеро военных ранены
В зоне АТО за минувшие сутки зафиксировано 80 вражеских обстрелов, пятеро военных ранены, еще один был травмирован.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
"Российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций, используя тяжелое вооружение. На мариупольском направлении из минометов различных калибров они обстреляли Красногоровку, Новотроицкое, Водяное, Марьинку, Павлополь и Богдановку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Лебединское, Старогнатовку, Тарамчук, Марьинку, Новогригорьевку, Широкино, Чермалык, Водяное, Гнутово. Снайпер вел огонь по Талаковке", - сказано в сообщении.
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Отмечается, что на луганском направлении из минометов различных калибров обстреляли Крымское, Новоалександровку и Попасную. Из гранатометов и стрелкового оружия - Новозвановку, Новоалександровку и Станицу Луганскую.
"На донецком направлении из минометов различных калибров захватчики обстреливали Невельское, Майорск, Авдеевку, Дачу и Луганское. С гранатометов и стрелкового оружия - Опытное, Каменку, Луганское, Пески, Невельское, Авдеевку, Зайцево и Троицкое. Из стрелкового оружия - Майорск. По Авдеевке и Зайцево огонь вели снайперы, а по Троицкому - зенитные установки", - добавили в ведомстве.
Как сообщалось, ранее в зоне АТО военные обнаружили снайперскую группу оккупантов, один снайпер был ликвидирован.