Миссия ОБСЕ в последние дни зафиксировала почти 1,7 тысячи взрывов на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляет, что в последние дни зафиксировала почти 1,7 тысячи взрывов в Донецкой и Луганской областях.

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Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 19:30 10 марта, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, в том числе около 1260 взрывов по сравнению с предыдущим отчетным периодом (680 взрывов). Более трех четвертей взрывов зафиксированы в течение ночи 9-10 марта в районах к западу и северо-западу от Донецка", - говорится в отчете.

"В Луганской области СММ ОБСЕ зафиксировала больше нарушений режима тишины - около 420 взрывов - против предыдущего отчетного периода (30 взрывов). Большинство взрывов зафиксированы рано утром 10 марта в западных частях области", -отметили в Миссии.