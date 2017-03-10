С начала года на Донбассе погибли 16 мирных жителей – ОБСЕ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

Он отметил, что насилие бушует вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе. "Люди просят и даже требуют, чтобы оно остановилось. Слишком много людей расплачиваются за отказ сторон прекратить это насилие", - сказал Хуг.

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Он сообщил, что "с начала года СММ действительно подтвердила информацию о 86 жертвах среди гражданского населения, 16 из которых - с летальным исходом". Хуг добавил, что 28 человек из числа жертв - женщины.

Напомним, в докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов сообщалось о 111 пострадавших гражданских лицах (20 погибших и 91 потерпевшем) на Донбассе за первые два месяца 2017 года.