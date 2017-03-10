Путин наградил российских танкистов за Дебальцево - волонтеры (фото)

Российский танкист Александр Минаков спустя 2 года после боев в своем профайле ВКонтакте выложил фото медали "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, говорится в расследовании волонтерского сообщества InformNapalm.

Вскоре фото было удалено, а профиль подчищен, но в "Одноклассниках" все еще висели фотографии времен танковой молодости и та самая медаль. Отмечается, что медаль "За заслуги перед Отечеством" выдается как гражданским, так и военным. Однако Минаков получил медаль с мечами — из официального статуса награды становится понятно, что он получил её как военный.

Приказ о награждении датирован 19-м апреля 2016-го года и подписан Путиным. В то же время стоит подчеркнуть, что государственные медали получают или раненные, или реально отличившиеся в боях.

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Кроме того, в друзьях у Минакова волонтеры находили профили боевиков из Донбасса и засвеченных ранее российских кадровых военных Батомункуева и Типанова. У себя на странице танкист Минаков не выкладывает фотографии из госпиталя (куда он попал после боев под Дебальцево - УНИАН.), однако летом 2015-го года, спустя несколько месяцев после Дебальцево, фотографию вместе с ним в инвалидной коляске выкладывает российский наемник Сергей Рожков из Якутска.

"Скорее всего, фото было сделано в парке при военном госпитале в Санкт-Петербурге. На других фотографиях мы находим того самого Спартака Типанова и еще несколько украинских сепаратистов, которые лечились в Питере", - отметили в InformNapalm.

"Есть Минаков, которому ногу оторвало в танке. По берец ногу разорвало. А на правой ноге у него пальца ноги нет, тоже разорвало. Комбата пожгло, наводчика Чипу, Спартака… Это на моей памяти", - рассказывал в 2015-м году в интервью "Новой газете" горевший в танке под Дебальцево бурят Доржи Батомункуев.

"Видимо, взятие Дебальцево имело для России важное стратегическое значение, раз даже раненные получили награды на два порядка выше обычного", - подытожили волонтеры.

Напоним, бои в Дебальцево являются одним из ключевых событий в противостоянии на востоке Украины. В нем приняли участие тысячи бойцов, сотни единиц техники и артиллерии с обеих сторон.

Острая фаза противостояния длилась с 25 января до 18 февраля 2015 года. По информации Генштаба ВСУ, штурм города проходил при прямой поддержке кадровых военных РФ. В боях принимали участие до восьми российских батальонных тактических групп и артиллерийских дивизионов.