Сегодня - вторая годовщина выхода сил АТО из "дебальцевского котла" (видео)

Бои в Дебальцево являются одним из ключевых событий в противостоянии на востоке Украины. В нем приняли участие тысячи бойцов, сотни единиц техники и артиллерии с обеих сторон.

Острая фаза противостояния длилась с 25 января до 18 февраля 2015 года. По информации Генштаба ВСУ, штурм города проходил при прямой поддержке кадровых военных РФ. В боях принимали участие до восьми российских батальонных тактических групп и артиллерийских дивизионов.

Информация о том, что силы АТО оказались в окружении, начала поступать еще в начале февраля. 7 февраля ВСУ оставили село Редкодуб, а 9 февраля боевики и российские войска взяли под контроль село Логвиново, а с ним - и дорогу из Дебальцево на Артемовск, через которую осуществлялось обеспечение сил АТО в городе.

Тем временем в Беларуси продолжался переговорный процесс, который завершился 12 февраля подписанием так называемого "Минска-2", который предусматривал полное прекращение огня с 15 февраля.

Подготовка к уходу сил ВСУ длилась с 14 февраля. Были взорваны железнодорожные пути и другие объекты транспортной инфраструктуры.

"Не выдержав огневого воздействия противника, 107 бойцов 40-го мотопехотного батальона сдались в плен. Через трое суток они были освобождены без каких-либо требований", - говорится в анализе дебальцевских боев от Генштаба. Оставленные опорные пункты некоторое время обороняли 23 бойца 95-й аэромобильной бригады, оставшись без дополнительных резервов.

17 февраля журналисты сообщили, что Дебальцево находится в окружении, зайти в город или выйти оттуда без потерь невозможно. 18 февраля Генеральный штаб ВСУ, который до последнего называл ситуацию "оперативным окружением", решил до утра вывести все подразделения из района. Из-за морозов планировалось выходить не только по автодорогам, но и по полевым дорогам.

Президент Петр Порошенко также заявлял, что никакого окружения Дебальцево не было. «Мы утверждали и доказывали, что Дебальцево находилось под нашим контролем и никакого окружения не было», - говорил президент. По словам Порошенко, «наши части и подразделения вышли планово и организованно».

Выход из Дебальцево происходил в несколько этапов и длился несколько суток. Кому-то удалось выйти на технике, а некоторые подразделения потеряли машины в результате засад, которые устраивали российские боевики и военные, или же бездорожья, и выходили пешком.

20 февраля 2015 года советник Порошенко Юрий Бирюков сообщил, что во время боев на Дебальцевском плацдарме с 18 января по 18 февраля погибли 179 украинских военнослужащих.