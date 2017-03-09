"Без чести и совести": Кравчук охарактеризовал Захарченко и ему подобных террористов

Они не несут ответственности, потому что не включены в систему международных отношений, рассказал в интервью "Обозревателю" первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Поэтому на них надо смотреть так, как они есть. Это самозванцы, боевики, террористы, сепаратисты… я не знаю даже, сколько ярлыков можно к ним приклеить. Это факт. Заметьте, что я их не назвал преступниками…" - отметил он.

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Но после Международного суда ООН их (террористов - УНИАН.) будут называть так, как нужно, уверен Кравчук. "И эти "паспорта", которые ввели… Захарченко ведь не пострадает, возьмет "паспорт" и уедет в Россию с миллиардами. Какая-нибудь бабка тоже может так поступить, но что она там будет делать с 3 рублями? Те, кто сейчас хлопают в ладоши, что получили возможность, еще не понимают, что для начала им нужны деньги, чтобы ею воспользоваться", - отметил первый президент Украины.

"Мы имеем дело на Донбассе с людьми без чести и совести, которые рано или поздно могут выкинуть какой-нибудь фортель. Поэтому украинской власти следует думать заранее, что делать в таком случае, обеспечивать себе место для маневра", - подчеркнул политик.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России «документов», «выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах».