В ОБСЕ объяснили, почему не направили наблюдателей в Авдеевку - СМИ

"СММ не направили патруль в этот район из-за постоянных нарушений режима прекращения огня, зарегистрированных миссией. СММ готова содействовать соблюдению режима прекращения огня, чтобы могли быть проведены ремонтные работы, но стороны отказываются предоставить нам доступ в этот район", - говорится в ответе ОБСЕ на запрос Украинской правды.

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При этом ранее руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что с украинской стороны представители ОБСЕ готовы были в любой момент выехать в район проведения работ, однако со стороны ОРДО представителей миссии не было. Ремонтные работы в понедельник так и не начались.