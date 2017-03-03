"Грады", танки и артиллерия: боевики более ста раз обстреляли позиции сил АТО, 15 военных ранены

Российско-оккупационные войска, несмотря на договоренности о прекращении огня, продолжают обстрелы на всех направлениях. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

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По данным штаба, на Мариупольском направлении из РСЗО БМ-21 "Град" вели огонь в направлении наших позиций в районе Водяного. Танк – в районе Гнутово, а из минометов обстреляли Красногоровку, Новотроицкое, Водяное и опять же Гнутово. Из гранатометов и стрелкового оружия – Широкино, Старогнатовку, Лебединское, Марьинку, Талаковку. По Широкино, Лебединскому и Марьинке стрелял снайпер. По Новогригоровке и Гнутово – БМП противника.

Кроме того, на Луганском направлении под обстрелы из 152-миллиметровой артиллерии попали Новозвановка и Лисичанск. Из минометов различных калибров оккупанты обстреливали Новоолександровку, Новотошковское, Новозвановку, Катериновку, Крымское и Малиновое.

"На Донецком направлении – танк, 120 и 82-миллиметровые минометы, по Авдеевке, Новолуганському, Зайцево, Песках и шахте Бутовке. Гранатометы стреляли по Опытному, Пескам и Каменке. БМП по Луганском, а стрелковое оружие – по Майорску и Невельскому. По Каменке, Новотроицкому и Новгородскому огонь вел снайпер, а зенитные установки – по Троицкому и Авдеевке", - говорится в сообщении.

"Всего зафиксировано 116 обстрелов. Пятнадцать наших военных ранены, семеро травмированы, один – погиб", - подытожили в штабе.