Боевые действия возле Авдеевки продолжаются почти круглосуточно – Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«В районе Авдеевки боевые действия снова перешли почти в круглосуточный режим. Противник ведет огонь с двух основных направлений – восточного (Ясиноватая) и южного (Спартак). При этом оккупанты массово применяют минометы, пушки и танки. Количество выпущенных боеприпасов идет на сотни», - сообщил Лысенко.

На соседних позициях ВСУ (район Каменки и позиция «шахта «Бутовка») на Донецком направлении тоже произошло несколько вражеских провокаций, но в целом обстановка там намного спокойнее, отметил представитель Минобороны.

По его словам, в районе Донецкого аэропорта произошло лишь два вражеских обстрела – в районе Невельского и Песков.

Он отметил, что на Светлодарской дуге в первой половине дня противник не применял тяжелое вооружение, сосредоточившись на ведении огня из пулеметов. Однако во время вечерних сумерек начались мощные минометные обстрелы, которые продолжались не менее 6 часов. При этом оккупанты выпустили более 100 мин. Противник обстреливал одновременно несколько украинских опорных пунктов, чтобы попытаться внести дезорганизацию в управление обороной подразделений ВСУ. Эта тактика, по словам Лысенко, была безуспешной.

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На Горловском периметре боевые действия вчера велись в двух местах: Зайцево и Новоселовка Вторая. На этих рубежах произошло около 10 мощных вражеских обстрела, в частности два минометных.

Всего же за минувшие сутки на Донецком направлении боевики 46 раз обстреливали опорные пункты ВСУ, в том числе 21 – из тяжелого вооружения.

По словам Лысенко, на Луганском направлении в селе Малиновое Станично-Луганского района, что на полпути из Станицы Луганской в Счастье, состоялся вражеский обстрел, который длился более часа. С противоположной стороны Северского Донца боевики открывали огонь из пушек и минометов. Несколько позже на этих же рубежах, а также в самом райцентре террористы совершили провокации с применением стрелкового оружия.

В Новоайдарском районе главной «горячей точкой» вчера было Крымское, где оккупанты выпустили 20 122-мм артснарядов.

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Несколько позже враг обстрелял позиции Вооруженных сил Украины из БМП. В Орехово, что на Бахмутской трассе, состоялся минометный обстрел со стороны НВФ.

В Попаснянском районе практически по всему фронту от Екатериновки до Троицкого противник применял танки, пушки и минометы. Огонь велся со стороны оккупированного Первомайска и близлежащих сел. Несмотря на большое количество обстрелов, большинство из них были непродолжительными – до 30 минут.

"В результате за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 20 обстрелов со стороны боевиков, в том числе 9 – из тяжелого вооружения", - сказал Лысенко.

По его словам, на Мариупольском направлении, в Марьинском районе вчера после 17.00 противник начал мощный минометный обстрел Красногоровки. Первые несколько часов стрельба велась из минометов. Выпустив около сотни мин, враг привлек дополнительные силы – еще минимум одну минометную батарею, танки и пушки. Стрельба велась с трех различных мест: сел. Старомихайловка и двух площадок в Донецке. Ранена пожилая женщина, ее доставили в больницу в Курахово.

В соседней Марьинке состоялся вражеский обстрел с применением бронетехники. Также под вражеский прицел попал КПВВ «Марьинка».

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На участке фронта Парасковиевка – Чермалык вчера также было неспокойно. В частности, оккупанты активизировались вблизи Богдановки, где осенью произошло разведение сил и средств сторон. При этом враг применял минометы. Также в Чермалике противник вел огонь из минометов и совершил две провокации с применением стрелкового оружия.

По словам Лысенко, на участок фронта Павлополь – Широкино приходится более 70% вражеских обстрелов на Мариупольском направлении. Оккупанты массово применяют минометы, 122-мм пушки и минометы. В Водяном произошло 12 вооруженных инцидентов, в Гнутовом и Широкино – по 7. Как и под Авдеевкой, на этом 20-км отрезке линии соприкосновения количество выпущенных мин и снарядов идет на сотни. Украинские войска активно ведут огонь в ответ.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 52 обстрелов со стороны боевиков, в том числе 17 – из тяжелого вооружения.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля боевики на Донбассе совершили 117 обстрелов, двое украинских военных погибли, двое получили ранения и один травмы.

1 марта оккупанты 118 раз обстреляли позиции сил АТО. Один украинский военный погиб, девять получили ранения.