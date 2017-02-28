Гранаты разорвались рядом с постом: террористы обстреляли "Марьинку"

Боевики на Донбассе сегодня утром открыли огонь по КП «Марьинка». Стреляли из гранатометов и стрелкового оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

«Огонь террористы вели из гранатометов и стрелкового оружия. Гранаты разорвались рядом с контрольным постом. Обстрел производился со стороны населенного пункта Александровка, что на временно непідконтрольній территории», - говорится в сообщении.

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Пограничники сообщают, что во время обстрела граждане и транспортные средства на контрольном посту «Марьинка» не находились. Пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет, а пограничники в ответ огонь не открывали.

Как сообщал УНИАН ранее, незаконные вооруженные формирования вели огонь по позиции контрольного поста «Марьинка». Огонь террористы открыли из гранатомета и стрелкового оружия, также за 50 метров от поста разорвались две гранаты. Обстрел производился со стороны населенного пункта Александровка, что на временно неподконтрольной территории.