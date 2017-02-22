Разведка назвала имена трех россиян, которые приехали воевать за "ДНР"

Об этом на своей странице в Facebook сообщило Главное управление разведки при Минобороны Украины.

"Установлено, что в военном комиссариате г.Макеевка оформлялись документы на призыв группы российских граждан: Сергеев Е.А. из Татарстана; Бузаев С.Х. из Осетии; Рыбочкин А.А. из г.Самара", - говорится в сообщении.

Читайте также"Груз-200": опубликован список из более 3 тысяч боевиков и наемников из РФ, погибших на Донбассе

Кроме того, в ВС РФ продолжается отбор офицеров для ротации в соединениях и частях 1 АК (Донецк) и 2 АК (Луганск) ВС РФ. Командованием Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ВО (Ростов-на-Дону) ВС РФ приоритет отдается офицерам, которые планируются для продвижения по службе и отобранные кандидатами для поступления на обучение в военные учебные заведения оперативного и стратегического уровней.

"Вместе с тем, продолжается практика отбора офицеров, которые совершили правонарушения или имеющие дисциплинарные взыскания, и потому изъявили желание реабилитироваться путем участия в боевых действиях", - рассказали в разведке.