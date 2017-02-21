Генсек ООН призвал стороны конфликта на Донбассе к немедленному прекращению огня

Об этом он сказал на заседании Совета безопасности ООН по поводу неразрешенных конфликтов в Европе.

"Продолжающийся трагический конфликт в Украине иллюстрирует, что локализованное насилие имеет потенциал к обострению в более серьезную конфронтацию. Это может иметь геополитические последствия, которые грозят подорвать региональный и международный мир и безопасность", - сказал Гутерриш.

При этом он сказал, что прямые вызовы территориальной целостности и национальному суверенитету напоминают о необходимости принять совместные усилия, чтобы сохранить правила международного порядка, чтобы поддерживать мир и безопасность в соответствии с уставом ООН.

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Также он сказал, что в соответствии с резолюциями Генеральной ассамблеи ООН и работой Совета безопасности, "Организация Объединенных Наций остается настроенной поддерживать мирное урегулирование конфликта таким образом, чтобы полностью были соблюдены суверенитет, территориальная целостность и независимость Украины".

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"Организация Объединенных Наций в полной мере поддерживает усилия в рамках "нормандской четверки", Трехсторонней контактной группы и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая неустанно призывает к полному выполнению всеми сторонами всех своих обязательств в Минском процессе в соответствии с духом и буквой Минских соглашений", - заявил Гуттериш.

"Мы требуем немедленного и полного режима прекращения огня", - заявил генсек ООН.

Также он выразил надежду, что недавнее одобрение "нормандским четверкой" последних согласованных Трехсторонней контактной группой в Минске мероприятий по соблюдению режима тишины и отводу вооружения станут реальностью на пути достижения прогресса в установлении мира. Гутерриш настоятельно призвал все стороны на Донбассе сделать высшим приоритетом защиту гражданских лиц.