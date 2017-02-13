Боевики сегодня снова ударили по позициям ВСУ из тяжелого вооружения – штаб

Как сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook, на Донецком направлении из артиллерии 122 миллиметров боевики обстреляли Пески. Из 120 и 82 миллиметровых минометов – Авдеевку и Троицкое. Из гранатометов и стрелкового оружия Невельское, Зайцево, Верхнеторецкое, Новоселовку Вторую и Луганское.

По Невельскому огонь вел снайпер.

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На Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии, танков, БМП оккупанты обстреливали Водяное. Из минометов различных калибров: Красногоровку, Широкино, Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Водяное, Лебединское, Богдановку, Широкине. БТР противника вел огонь по Водяному, БМП и снайпер – по Широкино.

На Луганском направлении боевики использовали 82 миллиметровые минометы и гранатометы, обстреливая наши позиции в районе Крымского.

Всего зафиксировано 39 обстрелов. Потерь среди наших военных нет.