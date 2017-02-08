На Донбассе оккупанты сегодня 25 раз обстреляли опорные пункты украинских военных

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18:00.

«На Донецком направлении оккупанты из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали Невельское, Авдеевку, Опытное, Пески, Троицкое и Зайцево. По Авдеевке огонь вел танк», - говорится в сообщении.

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На Луганском направлении из артиллерии 152 миллиметра захватчики обстреливали Новотошковское, из гранатометов и стрелкового оружия – Катериновку и Новоалександровку.

Кроме того, на Мариупольском направлении оккупанты из минометов вели огонь по Широкино, а из гранатометов и стрелкового оружия – по Лебединскому и Гнутово.

«Всего зафиксировано 25 обстрелов. Потерь среди наших военных нет», - подытожили в штабе.