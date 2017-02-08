Ликвидация "Гиви": в сети появились фото с места уничтожения террориста

По данным информресурсов боевиков, он ликвидирован "в результате теракта" сегодня, 8 февраля, в 06.12 в Донецке.

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В свою очередь сторонник "ДНР" Константин Долгов в своем Twitter написал, что "Гиви" мог быть ликвидирован в результате выстрела из реактивного огнемета "Шмель".

"В начале седьмого утра террористы произвели выстрел из "Шмеля" в окно штаба, где в этот момент находился "Гиви", - написал он.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин подтвердил информацию об уничтожении боевика «Гиви».