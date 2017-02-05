В Авдеевке сохраняется режим тишины, ведутся восстановительные работы – миссия ОБСЕ

Об этом говорится в сообщении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Twitter.

«Наконец-то начались восстановительные работы. Наблюдательная миссия продолжает поддерживать локальное прекращение огня. Надо это продолжать», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки.

30 января в результате обстрела были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение, возникли проблемы с водо - и теплоснабжением. Не работала Донецкая фильтровальная станция.

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3 февраля российская сторона в Совместном центре по контролю и координации предоставила письменные гарантии прекращения огня в районе поврежденной линии электропередач возле Авдеевки.

Днем 3 февраля глава Донецкой ВГА Павел Жебривский сообщил, что бригады электромонтажников накануне, 2 февраля, начали ремонт на месте прорыва одного из вводов ЛЭП. 4 февраля утром группы специалистов вновь вышли ремонтировать поврежденную ЛЭП вблизи Авдеевки, однако ремонтные работы не удалось осуществить из-за прицельного огня оккупантов.

Сегодня, 5 февраля, в ГСЧС сообщили, что в квартирах жителей города есть тепло, вода подается по графику, однако восстановить электроснабжение пока не удается.