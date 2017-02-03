Шкиряк о мощном взрыве в Донецке: циничная провокация "рашистов"

Взрыв грузовика с боеприпасами в захваченном боевиками Донецке – это провокация, направленная на запугивание местных жителей. Такое мнение советник главы МВД Зорян Шкиряк высказал в своем Facebook.

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"Внимание! Провокация Кремля! Российские оккупанты осуществили очередную провокацию в Донецке! Они умышленно взорвали свой грузовик с боеприпасами, чтобы потом, как всегда, обвинить украинскую сторону в обстрелах мирного населения", - написал Шкиряк.

Он добавил, что террористы осуществили несколько целенаправленных обстрелов Донецка из тяжелой артиллерии, предварительно из района Макеевки.

"Классика жанра... Привычная позорная технология рашистов и циничная провокация, направленная исключительно на попытку запугать, посеять панику и отчаяние среди самих жителей Донецка", - добавил советник главы МВД.

Напомним, сегодня ночью пользователи соцсетей сообщили, что в оккупированном боевиками "ДНР" Донецке 2 февраля около 21:15 прогремел мощный взрыв, который ощущался в некоторых соседних населенных пунктах.