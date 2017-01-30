В Днепре заочно будут судить Плотницкого по делу сбитого под Луганском самолета Ил-76

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, указанным лицам в июле 2016 года было заочно сообщено о подозрении в совершении данного преступления и, поскольку они находятся за пределами подконтрольной Украине территории, в отношении них проведено специальное досудебное расследование.

В прокуратуре отмечают, что глава террористической организации «ЛНР» Плотницкий, который на время совершения преступления был командиром незаконного вооруженного формирования «Заря», вместе с Патрушевым (на то время его заместителем) и командиром незаконного вооруженного формирования «Витязь» Гуреевым обвиняются в сбитии военно-транспортного самолета Ил-76, на борту которого находилось 49 человек, во время осуществления посадки в аэропорт Луганска. Действия указанных лиц квалифицированы как террористический акт, приведший к массовой гибели людей (ч.3 ст.258 УК Украины).

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Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Как сообщал УНИАН, 14 июня 2014 года на территории Луганской области во время осуществления захода на посадку в аэропорт г. Луганск переносным зенитно-ракетным комплексом был поражен военно-транспортный самолет Ил-76 Вооруженных сил Украины. Вследствие поражения самолет загорелся и упал. Погибли 9 членов экипажа и 40 военнослужащих, которые находились на борту.

Как сообщал начальник отделения следственного отдела УСБУ в Днепропетровской области Илья Вдовин, следствие имеет доказательства, что данный теракт был совершен по приказу Плотницкого Патрушевым и Гуреевым. Все трое подозреваемых могут быть осуждены заочно.