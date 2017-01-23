Россия начала частично отводить свои войска с Донбасса - Кива

Об этом сообщил советник главы МВД Илья Кива в эфире телеканала "112 Украина".

"Сейчас Россия частично отводит свои войска. Она начала, и это движение есть. Но в последнее время она так хорошо построила логистику, что при начале наступления ВСУ или если будет политическая или отдельная воля, они так же нарастят свое присутствие", - рассказал он.

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По словам Кивы, которые подтверждаются данными разведки, сейчас российские войска постепенно отходят с Донбасса на территорию РФ, а это свидетельствует о том, что Кремль ослабляет свой контроль над этими территориями.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в 2017 году стоит задача выйти на международно признанную государственную границу Украины на Донбассе, а в дальнейшем – уже и Крыма.