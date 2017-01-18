В Минобороны сообщили об отсутствии потерь и стабильности обстрелов позиций ВСУ на Мариупольском направлении

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«На Мариупольском направлении обстановка неизменна – вчера произошло 33 вражеских обстрела, в частности пять минометных. Оккупанты нарушают режим тишины и днем, и ночью. Основные горячие точки – Красногоровка, Марьинка, Водяное, Широкино», – сказал Мотузяник.

“Сразу приятная новость: за минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен”, - добавил он.

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По его словам, на Луганском направлении почти все вражеские обстрелы пришлись на Станично-Луганский и Попаснянский районы. Как и в минувшие дни, главной горячей точкой остается Троицкое – вчера там осуществлено пять краткосрочных минометных обстрелов, а также ряд более мелких провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований. Также противник неоднократно открывал огонь по району потенциального разведения сил и средств в Станице Луганской; при этом обстрелы продолжались с перерывами почти 3 часа. В Валуйском стрелял вражеский снайпер. В Золотом, Новоалександровке и Новозвановке произошло несколько перестрелок между боевиками и силами АТО.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 19 вражеских обстрелов, в том числе шесть – из тяжелого вооружения.

Как отметил Мотузяник, на Донецком направлении, в частности, в промзоне Авдеевки вчера произошло три больших перестрелки между силами АТО и противником – утром, днем и вечером, каждая из них длилась 2 часа.

Также оккупанты осуществили мощные обстрелы позиций украинских военных в Зайцево, Троицком Ясиноватского района и в Донецком аэропорту. Тяжелое вооружение противник не применял. На Светлодарской дуге и в Новолуганском вчера было тихо.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении вчера произошло девять вражеских обстрелов.