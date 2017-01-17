Геращенко озвучила сценарий Кремля относительно Донбасса

Об этом заявила вице-спикер ВР, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко в своем интервью «Украинской правде».

Она выразила уверенность в том, что Россия пока не собирается уходить из Донбасса.

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«Ей важно, чтобы осталась открытая граница на 400 километров, чтобы дальше боевики удерживали Дебальцево, куда ежедневно через железную дорогу поставляется российское оружие, чтобы дальше в ОРДЛО действовали эти незаконные вооруженные формирования, насчитывающие до 40 тысяч человек, из которых минимум шесть тысяч – это кадровые российские военные с перешитими шевронами», - отметила Геращенко.

Она убеждена, что Россия хочет путем «выборов» сделать Захарченко и Плотницкого официальными руководителями ОРДЛО.

«Это все Россия еще хочет "втюхать" Украине. Чтобы мы на себя это все взяли – и таким образом, фактически, получили гражданский конфликт внутри страны и заблокировали для себя продвижение в ЕС. Таким я вижу сценарий Кремля», - подытожила Геращенко.