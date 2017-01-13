В Минобороны указали на очередной фейк российской пропаганды

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Украины, обнародованном в Facebook.

В связи с распространением некоторыми интернет-СМИ видеосюжета о якобы захвате боевиками военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины возле Донецка Минобороны сообщает, что указанная информация не соответствует действительности.

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Видео, размещенному 10 января 2017 года на сайте одного из пропагандистских российских телеканалов как хроника последних событий на Донбассе, на самом деле почти два года, в нем говорится о событиях в Дебальцево.

В Минобороны считают, что обнародование российскими пропагандистами старых видеокадров имеет целью поднять боевой дух российско-оккупационных войск на Донбассе, который в последнее время ощутимо упал.

Министерство обороны просит украинских журналистов быть бдительными и не распространять пропагандистские фейки врага.