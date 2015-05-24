Российская пропаганда опубликовала записи с места убийства боевика Мозгового

В частности, записи опубликовали каналы Lifenews и Звезда.

Сообщения о гибели Мозгового появились вчера вечером.

По предварительным данным, автомобиль, в котором находился Мозговой, был подорван с помощью взрывного устройства, а затем обстрелян из пулеметов.

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Главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий поручил подконтрольным ему боевикам расследовать убийство. Это было уже второе покушение на Мозгового за последние месяцы.

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