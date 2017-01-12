"Дебальцево все ближе": волонтер рассказал о продвижении ВСУ на Донбассе

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

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"А Дебальцево все ближе и ближе. Когда пацаны на передке поднимаются на некоторые высоты, то с них уже очень неплохо видно пригород Дебальцево", - говорится в его сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что подразделения Вооруженных сил Украины заняли новые позиции на Светлодарской дуге в пределах линии разграничения, не нарушая Минские договоренности.