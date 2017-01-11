В ИС сообщили о массовых мародерствах боевиков под Дебальцево

09:31, 11 января 2017
Война
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В н.п.Новогригоровка (Бахмутский район Донецкой области, близ Дебальцево) растет недовольство населения массовыми случаями мародерства со стороны боевиков «7-й омсбр». 

REUTERS

Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление», ссылаясь на свои оперативные данные.

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Сообщается, что, в частности, мародеры грабят частные дома, гаражи, придомовые строения, вынося все имущество. Данные действия часто производятся открыто, недовольство хозяев «нейтрализуется» мародерами угрозой применения оружия.

В «военной комендатуре» оккупантов в Дебальцево в ответ на многочисленные обращения граждан обещают «принять меры», однако в реальности мародеров в их действиях никто не ограничивает.

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Теги: #боевики#ограбление#мародеры