В ИС сообщили о массовых мародерствах боевиков под Дебальцево

Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление», ссылаясь на свои оперативные данные.

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Сообщается, что, в частности, мародеры грабят частные дома, гаражи, придомовые строения, вынося все имущество. Данные действия часто производятся открыто, недовольство хозяев «нейтрализуется» мародерами угрозой применения оружия.

В «военной комендатуре» оккупантов в Дебальцево в ответ на многочисленные обращения граждан обещают «принять меры», однако в реальности мародеров в их действиях никто не ограничивает.