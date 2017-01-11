В Минобороны рассказали о потерях за минувшие сутки среди украинских военных в АТО

В Министерстве обороны рассказали, что за минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский военнослужащий. Об этом во время брифинга заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает "112 Украина".

Кроме того, по его словам, еще двое украинских бойцов получили ранения. Один военный – травмирован.

Читайте такжеВ харьковский госпиталь доставили двух "тяжелых" бойцов

"За минувшие сутки в результате боевых действий погиб один украинский военный, еще двое получили ранения", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, российско-оккупационные войска продолжили обстрелы позиций ВСУ на Донбассе на всех направлениях.

В целом за прошедшие сутки произошло 49 обстрелов. На Мариупольском направлении из минометов оккупанты вели огонь по Талаковке и Водяном. Из гранатометов различных калибров – по Марьинке, Водяном, Талаковке, Гнутовом и Широкино. Из стрелкового оружия – по Павлополю, Широкино и Новотроицкому. Также по Новотроицкому огонь вел снайпер, а по Широкино БМП. В районе Тарамчука произошло боевое столкновение. Нападение отбито.