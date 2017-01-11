В районе Тарамчука произошло боевое столкновение, атака террористов захлебнулась
Российско-оккупационные войска продолжили обстрелы позиций ВСУ на Донбассе на всех направлениях.
В целом за прошедшие сутки произошло 49 обстрелов, говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в Facebook.
На Мариупольском направлении из минометов оккупанты вели огонь по Талаковке и Водяному. Из гранатометов различных калибров – по Марьинке, Водяному, Талаковке, Гнутово и Широкино.
Из стрелкового оружия – по Павлополю, Широкино и Новотроицкому. Также по Новотроицкому огонь вел снайпер, а по Широкино - БМП. В районе Тарамчука произошло боевое столкновение. Нападение отбито.
Читайте такжеВ штабе АТО сообщили о поисках исчезнувших на Донбассе бойцов
На Луганском направлении – по Новозвановке вели огонь из минометов и противотанковых ракетных комплексов. По Троицкому – из гранатометов.
На Донецком направлении – из минометов различных калибров по нашим позициям в районе Верхнеторецкого, Авдеевки, Крутой Балки, Опытного, Луганского и Зайцево. По Опытному огонь вела и БМП противника.
"Среди наших военных двое раненых, один травмирован. Один военный погиб", - говорится в сообщении.