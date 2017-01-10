На Донбасс начали завозить "кадыровцев" для усмирения неподконтрольных боевиков - СМИ

Они приехали, вероятно, для того, чтобы подавить тех сепаратистов, которые выходят из-под контроля.

Об этом сообщает "Украинская правда", опираясь на источники в контрразведке СБУ.

Так, в конце ноября в Донецке начало заметно расти количество боевиков с шевроном с надписью "СЕВЕР" и изображением 2 флагов (РФ и Чеченской Республике). Подразделение базируется в Донецке на территории бывшего Управления МВД на Донецкой железной дороге.

В течение декабря 2016 года начале января 2017 года их ряды пополнились новоприбывшими. В Донецке местные называют их "кадыровцами", поскольку на их автомобилях часто размещены портреты главы Чеченской Республики Кадырова (также сообщается о вновь прибывших).

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Кроме этого, боевиков-"кадыровцев", в том числе выходцев из Республики Дагестан видели в Буденновском районе Донецка, а также в населенном пункте Александровка Донецкой области, которые прибыли с целью дальнейшей дислокации.

Также, в начале января в Ясиноватую прибыл батальон Внутренних войск МВД РФ "Север", что почти полностью состоит из бойцов чеченской национальности. Указанное подразделение сначала в полном составе было дислоцировано в Ясиноватой, а затем группами бойцы батальона "Север" отбыли до различных подразделений НЗФ "ДНР" с целью усиления позиций.

По информации собеседников УП, участие "кадыровцев" в боевых столкновениях не зафиксировали. По оценке собеседников УП, "подразделения прибыли для борьбы с неподконтрольными оккупационному командованию вооруженными формированиями на оккупированных территориях Донецкой области, запугивания местного населения с целью предотвращения возможных "голодных" бунтов, а также выхода из-под контроля российских кураторов местных группировок боевиков".