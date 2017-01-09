Российский военный на Донбассе расстрелял подчиненного, отказавшегося выполнить приказ – разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

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В частности, как отмечается в сообщении, в рядах российских оккупационных войск на востоке Украины продолжаются противоречия и выяснения отношений с применением оружия между кадровыми военнослужащими ВС РФ и наемниками из числа местного населения.

«8 января командир отделения 3 стрелкового батальона 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1 АК (Донецк) ВС РФ Рыбаков Валерий Викторович расстрелял из крупнокалиберного пулемета подчиненного за отказ выполнить приказ, связанный с подготовкой подразделения к диверсионно-разведывательным действиям на линии разграничения. Командование полка скрывает данный случай, и пытается представить его как следствие неосторожного обращения с оружием», - сообщает разведка.