Российские военные обстреляли оккупированный Харцызск, среди гражданских есть жертвы - разведка

Российские военнослужащие обстреляли временно оккупированный город Харцызск Донецкой области, среди гражданского населения есть жертвы.

Читайте такжеВ день Рождества боевики совершили 72 обстрела, ранены шестеро бойцов АТО

Как сообщает в Facebook Главное управление разведки Министерства обороны Украины, продолжаются бесчинства и противоправные действия военнослужащих российских оккупационных войск в отношении гражданского населения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.

7 января военнослужащие отдельного зенитно-ракетного дивизиона (Донецк) 1-го армейского корпуса вооруженных сил РФ осуществили обстрел гражданских домов в городе Харцызск. Командование 1-го АК принимает меры по сокрытию факта обстрелов и количества жертв среди местного населения, сообщили в ГУР.