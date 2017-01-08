Российские военные обстреляли оккупированный Харцызск, среди гражданских есть жертвы - разведка

13:34, 08 января 2017
Война
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7 января военнослужащие отдельного зенитно-ракетного дивизиона (Донецк) 1-го армейского корпуса вооруженных сил РФ осуществили обстрел гражданских домов в городе Харцызск.

Иллюстрация REUTERS

Российские военнослужащие обстреляли временно оккупированный город Харцызск Донецкой области, среди гражданского населения есть жертвы. 

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Как сообщает в Facebook Главное управление разведки Министерства обороны Украины, продолжаются бесчинства и противоправные действия военнослужащих российских оккупационных войск в отношении гражданского населения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.

7 января военнослужащие отдельного зенитно-ракетного дивизиона (Донецк) 1-го армейского корпуса вооруженных сил РФ осуществили обстрел гражданских домов в городе Харцызск. Командование 1-го АК принимает меры по сокрытию факта обстрелов и количества жертв среди местного населения, сообщили в ГУР.

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