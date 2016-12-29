Боестолкновение в районе Крутой Балки на Донбассе: ВСУ понесли потери

Об этом сообщил спикер пресс-центра штаба операции Леонид Матюхин, передает 112 Украина.

"В районе Крутой Балки произошло боестолкновение. С нашей стороны есть потери", - сказал он, не уточнив их количество.

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С начала текущих суток на Донбассе уже зафиксировано 13 обстрелов со стороны боевиков НВФ. "На Мариупольском (направлении - Ред.) из гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны - Ред.) Павлополь, Гнутово и Водяное. В районе Гнутового также вел огонь снайпер. На Донецком направлении с тех же видов вооружения в районе Луганского, Троицкого, Авдеевки и Крутой Балки. Все обстрелы были из гранатометов, стрелкового оружия. Пока что тяжелого вооружения боевики не применяли", - сообщил представитель штаба.