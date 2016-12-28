Били и стреляли: в "ЛНР" совершили покушение на одного из главарей террористов

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Он рассказал, что вооруженное нападение было совершено неподалеку от его собственного дома.

"Сначала нападавшие били Патрушева, а когда на его крики из дома выбежала его сожительница Хоршева (в настоящее время занимает "должность и.о. министра совета министров ЛНР"), нападавшие осуществили выстрелы из огнестрельного оружия и скрылись", - заявил Тымчук.

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В результате нападения Патрушев был направлен в местную больницу Луганска, где ему наложили на голову 10 швов и оставили для дальнейшей реабилитации.

"Среди нападавших Патрушев узнал двух бывших боевиков "батальона "Заря". Представители "МВД" и "генеральной прокуратуры ЛНР" обнаружили на заборе на месте нападения следы от выстрелов в направлении Патрушева и Хоршевой на уровне их голов и туловищ", - говорится в сообщении.

В связи с этим рассматривается версия двойного покушения – в т.ч. на "и.о. министра совета министров ЛНР" Хоршеву.

"В больнице Патрушева оформили под фамилией "Петров", поскольку по личному распоряжению Плотницкого указанные события скрываются от СМИ", - рассказали в ИС.