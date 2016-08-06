Украинская сторона не причастна к покушению на Плотницкого - спикер АП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента Александр Мотузяник.

«Украинская сторона не причастна к этому покушению. Во-первых. Во-вторых, это никак не решит вопрос (существования) так называемой «ЛНР», - сказал Мотузяник.

Он напомнил, что на захваченных боевиками территориях между их вождями неоднократно возникали какие-то противоречия, следствием которых становились заказные убийства. "Поэтому это борьба за власть, финансовые потоки и т.д. Методы у них не меняются. Это - внутренние распри", - подчеркнул Мотузяник.

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Как сообщал УНИАН, сегодня бывший народный депутат от Партии регионов Олег Царев сообщил, что Плотницкий находится в больнице в тяжелом состоянии из-за взрыва автомобиля. При этом он заявил о причастности "украинских диверсантов" к покушению.

По сообщению российских СМИ, взрыв произошел утром в Луганске. Позже советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит подтвердил информацию о покушении Плотницкого.