Скончался один из "министров ЛНР"

Он - один из известных предателей Украины и организаторов пророссийских выступлений весной 2014-го в Луганске и Славянске, пишет на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

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"Литвин был одним из друзей Геннадия Цыпкалова - "экс-премьер-министра ЛНР", которого нашли повешенным в тюремной камере в Луганске 23 сентября, а "прокуратура ЛНР" назвала это "самоубийством по причине угрызений совести", - говорится в его сообщении.

Теперь, продолжил журналист, внезапный инфаркт сразу насмерть поразил 43- летнего Литвина.