Скончался один из "министров ЛНР"
07:45, 28 декабря 2016Война
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27 декабря при неизвестных обстоятельствах, по официальному сообщению - от инфаркта, в Луганске скончался "министр сельского хозяйства ЛНР" Сергей Литвин.
Скончался террорист Литвин / facebook.com/butusov.yuriy
Он - один из известных предателей Украины и организаторов пророссийских выступлений весной 2014-го в Луганске и Славянске, пишет на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.
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"Литвин был одним из друзей Геннадия Цыпкалова - "экс-премьер-министра ЛНР", которого нашли повешенным в тюремной камере в Луганске 23 сентября, а "прокуратура ЛНР" назвала это "самоубийством по причине угрызений совести", - говорится в его сообщении.
Теперь, продолжил журналист, внезапный инфаркт сразу насмерть поразил 43- летнего Литвина.
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