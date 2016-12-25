За минувшие сутки пиротехники обезвредили 41 взрывоопасный предмет
На территории Славянского района пиротехники изъяли и обезвредили 1 минометную мину, 20 артснарядов, 9 гранат и столько же взрывателей.
В течение минувших суток, 23 декабря 2016 года, на территории Донецкой области пиротехнические расчеты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям изъяли и обезвредили 41 взрывоопасный предмет.
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
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"На территории Славянского района пиротехники изъяли и обезвредили 1 минометную мину калибром 120 мм, 11 артиллерийских снарядов калибром 76 мм, 9 артиллерийских снарядов калибром 75 мм, 5 гранат Ф1, 4 гранаты РГД 33 и 9 взрывателей", - говорится в сообщении.
Также, по данным ведомства, на территории города Бахмут специалисты пиротехнических работ изъяли и обезвредили 1 минометную мину калибром 82 мм, а на территории города Красногоровка - фрагмент РПГ 7.
Как сообщал УНИАН, 1 декабря в Раздельнянском районе Одесской области пиротехники обнаружили и уничтожили свыше 400 минометных мин времен Второй мировой войны.