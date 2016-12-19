На Светлодарской дуге захлебнулась атака боевиков: противник отступил, много ликвидированных и раненых

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на своей странице в Facebook.

Украинской стороной Совместного центра контроля и координации прекращения огня немедленно был сделан запрос на введение режима "тишины". Но противник значительными силами попытался совершить обходной маневр опорных пунктов ВСУ в районе населенного пункта Луганское с целью выбить передовые подразделения сил АТО с занимаемых позиций и изменить линию соприкосновения сторон.

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"Украинские бойцы приняли бой, в ходе которого перехватили инициативу, отбросили противника и осуществили контратаку во фланг противника. Враг был вынужден отойти, бросив при этом военное имущество и снаряжение российского производства", - рассказали в штабе.

По данным разведки, потери противника составили не менее 25 человек убитыми и до 30 раненых.

Кроме того, в течение вчерашнего дня оккупанты неоднократно открывали огонь по позициям бойцов АТО на Светлодарской дуге и близлежащих населенных пунктах из 122-миллиметровой артиллерии и 120-миллиметровых минометов. В результате обстрелов повреждены объекты гражданской инфраструктуры и линии электропередач. Город Светлодарск и окрестные села остались без света. Поздно вечером три артиллерийских снаряда разорвались вблизи школы в Луганском.

Ранее в штабе АТО сообщали, что во время атаки боевиков на Светлодарской дуге в воскресенье пятеро украинских военных погибли, шестеро ранены.