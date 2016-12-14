Генштаб отреагировал на обстрелы боевиками КПВВ, в результате которых есть погибший и раненые (видео)

Об этом сообщил заместитель начальника отдела управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ Владислав Волошин, передает "112 Украина".

По его словам, в обоих случаях огонь велся со стороны неподконтрольных Украине территорий. Боевики осуществляют провокации в отношении тех жителей, которые пытаются покинуть зону, неподконтрольную Украине.

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"Я не готов утверждать, где на тот момент были представители СММ ОБСЕ, но доклад о том, что произошло, об этом обстреле они получили. Огонь велся из стрелкового оружия, раздавались автоматные очереди. Это было в "серой зоне", в 50 метрах от КПВВ, там, где выстраивается очередь, чтобы пересечь КПВВ. Огонь велся с позиций боевиков. Насколько мы понимаем, они открыли огонь по позициям наших бойцов и позициям пограничников, но в это время там находились мирные жители, которые и пострадали", - сообщил он.

Волошин также опроверг сообщение представителя боевиков Басурина об обстреле украинскими военными автобуса с пассажирами. По его словам, там, где получили ранения эти люди, автобусы не ходят. Это место пешего перехода.

"По нашему мнению, они провоцируют мирных жителей, поэтому должна быть отработана "дорожная карта" Минских договоренностей. Подобные обстрелы - психологическое давление на украинскую сторону и торг за какие-то преференции", - резюмировал спикер Генштаба.

Как сообщал УНИАН, в зоне проведения АТО в Донецкой области боевики обстреляли очередь на контрольном пропускном пункте въезда/выезда "Майорськ", вследствие чего погиб один человек и еще один ранен.

А в Луганской области в результате обстрела боевиками КПВВ "Станица Луганская" пограничник получил ранения.