"Глава министерства госбезопасности "ДНР" в 2014 году, а позже "секретарь совбеза "ДНР" Александр Ходаковский в интервью Reuters рассказал о зависимости оккупированных территорий Украины от России.

Читайте такжеКрасный Крест заплатит $700 тысяч долгов оккупированной Луганщины за воду и свет

Ходаковский считает, что России придется все больше тратить на поддержание экономик Донецка и Луганска, поскольку низкая собираемость налогов и отсутствие серьезных рынков сбыта продукции не позволяют регионам наполнять местные бюджеты.

"Ресурсы и возможности России не безграничны. В условиях падения экономических возможностей территорий помощь будет требоваться все более существенная. Соответственно нагрузка на российскую экономику будет возрастать", - сказал он.

"Вывод, который напрашивается, он неутешительный и более-менее объективный - мы не в состоянии сами сейчас обеспечить свое существование. Перспективы улучшения я не вижу. Я не вижу для этой территории другого пути, кроме как присоединение к России ", - утверждает бывший "чиновник" "ДНР".

Авторы материала отмечают, что в бюджете РФ есть закрытая часть. По оценке Минфина РФ, в 2016 году доля секретных расходов федерального бюджета превысит 22% к объему расходов и составит почти 3,7 триллиона рублей.