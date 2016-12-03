В Луганской области во время попытки выехать в РФ задержали 20-летнего боевика "ДНР"

Об этом в Facebook сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

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«Парень в автобусе пытался выехать на территорию РФ. Во время проведения первоочередных мероприятий правоохранителями установлено, что в 2014 году молодой человек добровольно вступил в батальон террористов так называемой «ДНР». Участвовал в «патрулировании» городов на временно оккупированной боевиками территории, дежурил с оружием на блокпостах. Согласно данным правоохранителей, злоумышленник участвовал в боевых действиях против подразделений Вооруженных сил Украины», – сообщила Погукай.

Данный факт зарегистрирован, мужчина задержан и передан правоохранителям Донецкой области.

Как сообщал УНИАН, в Новотроицком украинские правоохранители задержали 66-летнего мужчину, который не смог пройти "курс молодого бойца" в "ДНР".