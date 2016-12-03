В Новотроицком задержали 66-летнего мужчину, который не прошел "курс молодого бойца" в "ДНР"

66-летний житель Донецка вместе с женой направлялся в Бугас Волновахского района, где находится его дачный участок, сообщает Волновахский отдел полиции Донецкой области.

При проверке лица по полицейским базам данных стало известно, что "совсем не примечательный" человек принимал участие в незаконных вооруженных формированиях.

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Как сообщает полиция, выяснилось, что в июне 2014 года задержанный решил попробовать что-то новое в своей жизни и не нашел другого дела, как вступить в ряды боевиков, а именно в батальон "Кальмиус". Мужчина был принят на так называемый "курс молодого бойца", где террористы обучали новобранцев "искусству убивать украинских военных". Но годы взяли свое, здоровье ухудшилось и мужчина покинул ряды оккупантов.

Сейчас в отношении дончанина возбуждено уголовное производство по ст.260 "Создание непредусмотренных законом вооруженных формирований или участие в них" Уголовного кодекса Украины.