Ракетные стрельбы ВСУ вблизи Крыма: в МИД ответили на угрозы России

Об этом министр иностранных дел Павел Климкин написал в Twitter.

«Ракетные испытания – наше суверенное право и то, что необходимо для удовлетворения наших национальных интересов в сфере безопасности согласно международному праву», - подчеркнул он.

По словам министра, ракетные испытания, которые проводятся Украиной, никому не угрожают и никого не провоцируют.

«Мы осуществляем ответственный подход, но нужно быть готовым к борьбе против любой формы российской агрессии», - подчеркнул Климкин.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 декабря, на юге Украины начались учения Воздушных сил ВСУ, во время которых проводятся воздушные стрельбы.

По словам президента Украины Петра Порошенко, единственной причиной, которая заставляет Украину проводить учения, в рамках которых проводятся стрельбы вблизи оккупированного Крыма, является необходимость быть готовыми к полномасштабному российскому вторжению.

По данным СМИ, Россия грозит ракетным ударом в случае проведения Украиной ракетных стрельб вблизи Крыма.