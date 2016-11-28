Боевики рассказали, за что разогнали чешскую благотворительную организацию

Об этом Пушилин заявил 28 ноября, сообщает "Украинская правда", ссылаясь на сайт боевиков.

Главарь боевиков отметил, что решение лишить аккредитации благотворительную организацию было принято "единогласно".

"Причинами стал ряд нарушений со стороны организации, среди которых: выстраивание коррупционных схем, попытки вывоза гуманитарной помощи для дальнейшей реализации под видом порчи, ведениепровокационной деятельности и крайне презрительное отношение к народу "ДНР", - отметил Пушилин.

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Также, по его словам, представителей "ДНР" возмутил визит одного из руководителей гуманитарной организации Яромира Штетина в расположение батальона "Азов".

Как известно, 26 ноября боевики "ДНР" пришли в донецкий офис чешской гуманитарной организации "Человек в беде" с требованием немедленно свернуть деятельность на Донбассе.

Согласно требованиям сепаратистов, "все гуманитарные работники "Человека в беде" должны в течение 24 часов покинуть территорию "ДНР".