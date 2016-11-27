Террористы "ДНР" запретили чешской гуманитарной организации работать на оккупированной территории

По сообщению PIN, об этом боевики "Донецкой народной республики" заявили, придя в местный офис организации 26 ноября. Причину отзыва «аккредитации» на работу на оккупированной территории они не назвали, передает Deutsche Welle.

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в тот же день был опечатан склад PIN с гуманитарной помощью, а всем иностранным волонтерам было приказано покинуть территорию Украины, контролируемую боевиками, в течение 24 часов.

В организации отмечают, что закрытие ее офиса, который поставлял гуманитарную помощь сотням тысяч жителей восточной Украины по обе стороны линии фронта с конца 2014 года, грозит негативными последствиями для наиболее уязвимых слоев населения, которые пострадали от военного конфликта на востоке Украины. Как отмечает PIN, вместе с ней только одна международная организация занималась обеспечением гуманитарной помощи на оккупированных территориях Донбасса. Речь идет о Международный комитет Красного Креста.

Директор PIN Симон Панєк отметил, что десятки тысяч людей, которые получали гуманитарную помощь, особенно нуждаются в ней в связи с критической ситуацией зимних холодов. По его данным, только в 2016 году почти полмиллиона жителей контролируемого боевиками региона получали месячный продовольственный рацион, более 100 тыс. человек воспользовались помощью отдельной программы приютов и восстановление жилых домов, почти столько же получили доступ к питьевой воде. В ближайшие планы НКО входило установить новые окна более чем в 500 домах и квартирах, отмечают в организации.

Гуманитарная помощь распределяется PIN, предоставляется десятком европейских и международных организаций, среди которых ООН, власти Швейцарии, Чехии и Еврокомиссия.