Оккупанты снова сорвали открытие КПВВ "Золотое": пункт пропуска со стороны боевиков не готов

Сегодня на Луганщине должен был открыться КПВВ "Золотое", согласно договоренностям по безопасности в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, в начале ноября было принято решение об открытии КПВВ «Золотое», напомнили в Департаменте массовых коммуникаций Луганской облгосадминистрации.

Впрочем сегодня, когда на КПВВ прибыли заместитель председателя Луганской ОГА Юрий Клименко, представители правоохранительных структур, пограничной службы, оперативно-тактического группировки «Луганск», ГСЧС, местных органов власти и жители области, оказалось, что пункт пропуска со стороны боевиков не готов.

«Однако, оказалось, что противоположная сторона вообще ничего не сделала для открытия пункта пропуска. С той стороны он для работы абсолютно не готов», - отметили в департаменте.

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Вместе с тем в ОГА отметили, «областными властями были приняты все меры для обеспечения безопасности жителей региона во время пешего прохождения или проезда автотранспортом, создано максимум комфортных условий для желающих пересечь линию разграничения в указанном направлении».

Напоминается, что пункт пропуска ежедневно могут пересекать 2 тыс. автомобилей и 5 тыс. лиц. Для бесперебойной работы пропускной системы со стороны контролируемой украинской властью территории созданы и готовы к использованию 12 полос для движения (6 на въезд и 6 на выезд), 8 пешеходных коридоров (4 на вход и 4 на выход) и одна отдельная полоса для грузовиков международных гуманитарных миссий.

На это время в Луганской области действует только пешеходный КПВВ «Станица Луганская». Поэтому «Золотое» мало стать вторым на Луганщине с предусмотренным автомобильным движением.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что на заседании группы было поручено СММ ОБСЕ совместно с СЦКК, украинской стороной и представителями ОРЛО решить все вопросы безопасности, связанные с открытием КПВВ в Золотом, и открыть пункт пропуска до следующей встречи Трехсторонней контактной группы в Минске 23 ноября».

Справка УНИАН. КПВВ «Золотое» было открыто 31 марта 2016 г., но он проработал лишь несколько часов. Такая ситуация сложилась в связи с постоянными обстрелами оккупантами в этом направлении и отказом боевиков осуществлять со своей стороны пропуск людей и транспорта.