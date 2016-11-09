Разведение сил возле Станицы Луганской не происходит из-за регулярных обстрелов оккупантов – Генштаб

Об этом начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал армии Виктор Муженко заявил во время рабочей встречи с советниками стратегического уровня от Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Канады и Литовской Республики, которая состоялась 8 ноября, сообщает Управление связей с общественностью Вооруженных сил Украины.

«К сожалению, учитывая регулярные нарушения российско-оккупационными войсками «режима тишины», мы так и не смогли перейти к практическому этапу разведения войск в районе населенного пункта Станица Луганская», — отметил Муженко.

Он проинформировал советников о ситуации в районе проведения АТО и ответил на вопрос относительно перспектив реализации договоренностей об отводе войск на заранее определенных участках.

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Стороны обсудили приоритетные направления реформирования Вооруженных сил Украины и практические аспекты привлечения консультативной помощи. В частности, советник от США генерал Джон Абизейд отметил, что главной целью консультативной работы является повышение боеспособности украинской армии.

«Главной целью группы советников стратегического уровня является содействие реформированию украинской армии таким образом, чтобы ни на минуту не ослабить её боеспособность», — подчеркнул американский генерал.

Кроме того, иностранные советники дали высокую оценку усилиям военного руководства по повышению эффективности управления войсками и наращиванию оперативных возможностей воинских частей и соединений.

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Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документом предусмотрено разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станицы Луганской.

1 октября разведение сил состоялось в Золотом, 7 октября – в Петровском. На 9 октября было запланирован отвод сил вблизи Станицы Луганской, однако из-за обстрелов со стороны российско-террористических войск Вооруженные силы Украины перенесли сроки отвода сил вблизи Станицы Луганской.