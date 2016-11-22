В России уволили контрактника из-за отказа ехать на Донбасс, он намерен судиться

Старший сержант 536-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады войсковой части 10544 в Мурманской области Владимир Марчуков пожаловался в Совет по правам человека при президенте (СПЧ) на то, что 10 ноября этого года его уволили со службы с нарушениями его прав по контракту. Контрактник связывает свое увольнение с отказом ехать воевать на Донбасс, сообщает РБК.

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Отмечается, что об истории Марчукова и других военнослужащих бригады, в которой жаловались на попытку отправить воевать на Донбасс в феврале 2015 года, без упоминания фамилии сержанта сообщала российская «Газета.Ru».

Согласно сообщению, в конце января 2015 года контрактников 536-бригады, где служил Марчуков, вызвали в камбуз части 10544, где российский подполковник Рустам Санжапов якобы пригрозил подчиненным увольнением при отказе ехать воевать в Украину.

По его словам, несколько человек сразу отказались, остальные 56 отправились в поселок Спутник под Мурманском, где прошли боевую переподготовку со сменой военных специальностей.

Отмечается, что вскоре в поселок приехал заместитель по воспитательной работе части 10544 российский подполковник Вячеслав Оканев, который напомнил подчиненным о необходимости командировки в Украину.

РБК пишет, что располагает аудиозаписью беседы, в которой офицер говорил, что "не исключает варианта перехода на территорию Донецкой и Луганской областей для оказания там непосредственной помощи". В феврале 2015 года на украинском Донбассе боевики "ДНР" и "ЛНР" штурмовали город Дебальцево.

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«Если вы не хотите защищать, если они задавят Луганск и Донецк... Они сейчас воспользовались 20-летием разгромленности России и что мы там не вели нормальную работу, — говорил Оканев подчиненным. — Они пришли к власти. Дальнейшая ситуация приведет к тому, что они придут в Ставрополь, Краснодарский край, Ростов, Брянск и так далее, если вы сейчас не поедете туда и не будете защищать их там, то вы не сможете защитить их здесь».

Подполковник, как отмечается, после инцидента подтверждал тему разговора порталу «Газета.Ru», добавив, что его «не так поняли».

Марчуков от поездки на Донбасс отказался, вместо этого его жена, которая работала в матросской столовой в части 10544, направила жалобу в СПЧ. В результате в часть выехала для проверки комиссия от Минобороны.

Жена Марчукова, в свою очередь, заявила, что после обращения в СПЧ начальство столовой предупредило ее о внимании со стороны ФСБ. По словам Марчуковой, в итоге у нее отобрали пропуск в закрытый поселок, вынудили уволиться без записи в трудовой книжке и вернуться с ребенком в Мурманск.

Марчуков после инцидента в Спутнике вернулся с сослуживцами в часть 10544. Некоторые из его сослуживцев после инцидента в поселке уволились со службы сами или были переведены в другие части. К отдельным из них приезжали с опросами сотрудники ФСБ, заявил сержант.

Через год после событий в Спутнике, в январе 2016-го, дивизион Марчукова сократили и он попал за штат, однако контракт ему продлили. После месяца службы Марчукову представили аттестационный лист, в котором указывались дисциплинарные нарушения условий контракта. Расписаться в документе он отказался.

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Переаттестацию командование назначило Марчукову на 8 ноября 2016 года, но он ее не прошел. 10 ноября его уволили из вооруженных сил приказом командующего Кольской флотилии.

Марчуков считает приказ об увольнении незаконным и связывает его с отказом ехать в Донбасс. Старший сержант представил РБК многочисленные положительные характеристики от МВД и военных за 18 лет службы.

Командир части 10544 полковник Юрий Рязанцев заявил РБК, что Марчуков провалил аттестацию из-за вождения в нетрезвом виде.

Марчуков подтвердил РБК, что перед Новым годом его действительно останавливали нетрезвым за рулем, но об инциденте он сразу доложил командованию и заплатил штраф. «Я уже понес наказание за административное правонарушение. У нас в дивизионе служат офицеры, которых лишали прав за пьяное вождение, и начальство об этом в курсе», — заявил старший сержант.

Юрист Антон Щербак из организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» заявил, что к увольнению Марчукова есть несколько вопросов: вождение в нетрезвом виде было не на службе, о нарушении командование части заявляет спустя почти год, кроме того, контрактник уже наказан постановлением суда и признал свою вину.

Командир части 10544 Рязанцев заявил, что из мурманских контрактников «никто никогда не ездил» на Донбасс, а в поселке Спутник военные отрабатывали занятия по тактической и боевой подготовке.