Командир боевиков застрелил двух российских "советников" - разведка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, ссылаясь на данные украинской разведки.

«В прошлом месяце командир взвода в так называемой «первой бригаде» российских оккупационных войск застрелил двух российских советников. Из-за этого и подобных случаев российское командование регулярно присылает комиссии во вражеские подразделения и меняет командиров. Основной конфликт в рядах противника - между российскими офицерами, которые в качестве советников заседают в штабах, и командирами отрядов на передовых позициях», - сказал Лысенко.

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Он отметил, что в связи с необходимостью пополнения личного состава, оккупационная администрация активизировала работу по вербовке молодежи, прежде всего, этнических русских.

«Им обещают после окончания «службы» российское гражданство. В то же время молодежь с любой идентичностью не изъявляет желание ехать на передовую и участвовать в активных боевых действиях», - сказал Лысенко.